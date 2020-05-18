بعد امتلاء المستشفيات.. الصحة تكشف الاماكن الرديفة لاستقبال المصابين بكورونا

كشفت وزارة الصحة، الاثنين، الإمكان الرديفة لاستقبال المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد بعد امتلاء المستشفيات خصوصا مستشفيات بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزراء سيف البدر في تصريح صحفي إن “وزارة الصحة قامت بتأجير ثلاثة فنادق في العاصمة بغداد وخصصتها مراكز للحجر بعد امتلاء مستشفى الفرات وابن الخطيب”، لافتا إلى إن “الإصابات المرتفعة تتركز في جانب الرصافة من العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “امتلاء المستشفيات يعود للارتفاع الإصابات خلال الأسبوع الماضي وعلى وجه الخصوص في العاصمة بغداد”،

مبينا أن “أمر امتلاء المستشفيات لن يمثل قصور في عمل وزارة الصحة إنما جميع دول العالم توجه الجائحة وقدراتها الصحية محدودة”.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم محافظات البلاد، حيث سجلت العاصمة بغداد أعلى الأرقام قياسا بالمحافظات الأخرى.