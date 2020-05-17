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خلية الازمة في الديوانية تصدر مقرارات جديدة للحد من انتشار كورونا


عقدت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأسبوعي لمتابعة تطور الاحداث حول وباء كورونا المستجد وأصدرت عدة قرارات .

وذكر بيان للخلية  اليوم ان " من بين القرارات استمرار تشديد حظر التجوال الشامل من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا و إعادة انتشار نقاط التفتيش الداخلية للأجهزة الأمنية، لضمان

تنفيذ الاجراءات والتشديد على السيطرات الخارجية والطرق النيسمية للحفاظ على سلامة المواطنين من الوافدين.

مراجعة التقرير الدوري الذي أعده مختصون وأكاديميون في جامعة القادسية لمعرفة تطور مراحل الوباء وتأثيره الصحي والاجتماعي والاقتصادي".

وتابع " دعوة دائرة صحة المحافظة الى استكمال إجراءات نصب جهازPCR خلال اليومين القادمين، لزيادة أعداد النماذج السريعة التي يتم فحصها".

واكمل ان " من بين القرارات الحد من التجمعات ومتابعة المقاهي والمطاعم واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق المخالفين"، تحديد موعد امتحانات نصف السنة المؤجلة بعد الاول من حزيران القادم يعلن عنه لاحقا بعد استكمال الاستعدادات".

واضاف ان " الخلية قررت العمل على اعداد قاعدة بيانات خاصة بالشافين من الوباء لوضع معالجات نفسية واجتماعية من قبل المؤسسات الاكاديمية والطبية المختصة"، مشيرا الى "تطبيق حظر التجوال التام والشامل على الافراد والعجلات، عدا الجهات التي تم استثنائها في قرارات الخلية السابقة، ابتداء من يوم الجمعة القادم المصادف ۲۰۲۰/٥/۲۲، حتى الجمعة التي تليها ۲۹/٥/۲۰۲۰، بموجب قرار خلية الازمة المركزية".

 

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