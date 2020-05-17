وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لوضع كل قدراتنا الدفاعية تحت تصرف العراق

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، استعداد بلاده لوضع كل قدراتها الدفاعية تحت تصرف العراق، مشددا على أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهنأ حاتمي في اتصال هاتفي، نظيره العراقي الجديد الفريق الركن جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري، لافتا إلى أن "رؤية إيران للعراق نابعة من مشتركات التاريخ والثقافة والدين".

وأعرب حاتمي عن سروره "لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة على أساس المطلب والإجماع الوطني في إطار مصالح جميع القوميات والمكونات والمذاهب في العراق"، مشددا على أن "سياسة بلاده المبدئية هي عراق موحد ومستقل وقوي بمشاركة جميع القوميات والمذاهب".

وشدد وزير الدفاع الإيراني على أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال "مستعدون لأن نضع كل طاقاتنا تحت تصرف العراق، ونريد أن نصبح شركاء استراتيجيين وتتحول علاقاتنا إلى نموذج ناجح للتعاون"، موجها دعوة رسمية للجبوري لزيارة إيران.

وتمنى حاتمي أن "تحقق الحكومة العراقية الجديدة النجاح في أداء مسؤوليتها، خصوصا لجهة تحقيق المطالب الوطنية وتحسين الظروف الاقتصادية ومكافحة فيروس كورونا"، كاشفا أنه "سيتم تسليم كمية من المعدات الطبية اللازمة لتشخيص كورونا، وسائر المستلزمات الخاصة بالكوادر الطبية، كهدية من وزارة الدفاع الإيرانية إلى السفارة العراقية في طهران".