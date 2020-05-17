خبير امني: زيارة الكاظمي للحشد رسالة اطمئنان لكنها قد لا تدوم

وصف المحلل الأمني صباح العكيلي, الاحد, زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها رسالة اطمئنان الا انها لن تدوم، مشيرا إلى ان وجود نية لدى الكاظمي بتغيير القيادات في الحشد والقوات المسلحة والاتيان بشخصيات تابعه له وللامريكان للهيمنة والسيطرة الكاملة على الملف الأمني.

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان ” أسلوب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجانب الأمني هو العمل على تغيير القيادات العسكرية بما فيها الحشد الشعبي وذلك من خلال املاءات أمريكية “, مبينا ان ” الزيارة تمثل صورة اطمئنان الا انها في الحقيقة لن تدوم ” .

وأضاف ان ” الكاظمي وبتوجيه امريكي يعمل على الهيمنة والسيطرة الكاملة على الملف الأمني من خلال ابعاد القيادات المهمة والمؤثرة والاتيان بشخصيات تابعه له وللامريكان للهيمنة والسيطرة الكاملة على الملف الأمني لسببين رئيسيين الأول حل الحشد الشعبي او دمجه بالقوات المسلحة والثاني تمييع قرار البرلمان بسحب القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية او تأجيله الى امد بعيد”.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد اجرى زيارة إلى مقرهيئة الحشد الشعبي، والتقى برئيسها فالح الفياض