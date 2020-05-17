العثور على مقر سابق لعناصر "داعش" الارهابي في قاطع الجزيرة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، العثور على مقر سابق لعناصر تنظيم "داعش الارهابي في قاطع الجزيرة.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "محور قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات أسود الجزيرة، تمكنوا من تفتيش مناطق (أم سماره. أم الطوس. قرية البوجواد. قرية البوزهيه. الغريرايات. مطجعات .المشاعيف. أم العظام. أبو خمسه. الشعباني. الريك .تليثوات. السده والمسكار. وادي العجيج. الفلكه. شبيجه.جفه)".

وأضافت أن "القوات تمكنت من تدمير ١٤ عبوة ناسفة و ٥ انفاق و٥ أوكار للارهابيين، وتدقيق هويات العديد من الأشخاص خلال العملية"،

مؤكدة أنه "تم العثور على مقر سابق لعناصر داعش الإرهابي وتوجد فيه ركائز للكرفانات مثبتة على شكل كتل كونكريتية، وقد تم تدميره، وما زالت القطعات مستمرة بواجبها".