الحشد يعلن تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب محافظة صلاح الدين وتدمير عدد من العبوات الناسفة وذلك ضمن عمليات “أسود الجزيرة”.

وذكر إعلام الحشد في بيان ان "قوات الحشد الشعبي تمكنت وخلال عمليات (اسود الجزيرة) من تطهير مناطق شاسعة من صحراء غرب صلاح الدين وتدمير عدد من المضافات التي كان يستخدمها العدو كملاجئ آمنة له".

وأضاف، انه "تم معالجة الكثير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على طرق صحراوية، فيما تمت السيطرة على كدس للصواريخ والعتاد ومعالجته من قبل مفارز مكافحة المتفجرات".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن انطلاق عمليات “أسود الجزيرة” لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية مع سوريا.