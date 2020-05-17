اعتقال مطلوبين ومتورطين في نزاع عشائري بالبصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأحد، من اعتقال عدد من المطلوبين والمتورطين في نزاع عشائري اندلع مؤخرا شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إنها "شرعت خلال الساعات الماضية بعمليات واسعة لمداهمة المطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرة الى أن "العمليات التي جاءت نتيجة نشوب نزاع عشائري في شمال البصرة مما دعى القوات الأمنية للتدخل وحل النزاع".

وأكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، بحسب البيان، "على تكثيف التواجد الأمني في تلك المناطق بالتنسيق مع أفواج الطوارئ وإسناد مباشر من قبل لواء ٣٦ المدرع"، داعيا شيوخ العشائر وأبناء المنطقة الى "ضبط النفس وإسناد القوات الأمنية لتنفيذ أوامر القبض على المطلوبين".

وأشار نزال الى أن "الحملة ألتي شملت قضاء الزبير والمناطق المحيطة كان الغاية منها تفعيل مذكرات إلقاء القبض وتحديد بعض الأهداف حسب المعلومات الإستخبارية وذلك لفرض بيئة آمنة ومستقرة في محافظة البصرة"،

لافتا الى أن "القوة المداهمة تمكنت من إعتقال عدد من المطلوبين والمتورطين في النزاع العشائري تم إحالتهم للقضاء".