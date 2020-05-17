قيادة القوات البرية العراقية تعلن تلقيها توجيهات عاجلة من القائد العام للقوات المسلحة

اعلنت قيادة القوات البرية، عن صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توصي برفع جاهزية القوات لمواجهة التحديات فيما لفتت الى انها على كامل الاستعداد لمقابلة أي عدوان على الاراضي العراقية.

وقال قائد القوات البرية في اللواء الركن سمير عبد الكريم في تصريح صحفي، ان "قيادته تلقت توجيهات من الكاظمي، توصي برفع جاهزية القوات لمواجهة التحديات فيما لفتت الى انها على كامل الاستعداد لمقابلة أي عدوان على الاراضي العراقية".

واشار عبدالكريم الى ان "التحالف الدولي قدم الدعم الى القوات العراقية وفي جميع المجالات بالتسليح والتدريب والتجهيز، وانها الان قادرة على حماية العراق من الاعتداءات الداخلية او الخارجية".

وأكد عبد الكريم بانه :لايمكن ان يعود الارهاب الى العراق كما حدث في عام 2014 وان كل ما يحدث هنا وهناك في قواطع العمليات هي عبارة عن عمليات وصفها بالطبيعية التي لا تؤثر على القطعات ولا على المواطنين، وان الجيش قادر رد تلك التعرضات التي يقوم بها تنظيم داعش الارهابي".