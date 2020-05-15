صحة كربلاء تصدر بيانا بعد شفاء خمسة مُصابين من كُورونا

اصدرت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، بيانا بعد شِفاء خمسة مُصابين من كُورونا، فيما دعت المُواطنين الى ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان إنه "تم مساء اليوم، ِشفاء (5) حالات جديدة من المرضى المُصابين بفايروس كُورونا، (أربعة ذكور وإنثى)"، مبينا انه "بهذا يكون عدد المرضى المُتشافين (99) مريضا".

واضاف ان "أحد المُتعافين، كان يُعاني من مرض تصَلب الجلد مع تليَف رئوي، وقد عُولج بإستخدام خاصية بلازما النقاهة التي بُوشر بتطبيقها بين مُصابي الفيروس في المُحافظة في وقت سابق، وجاءت نتائجها مُثمرة".

وتابع ان "الحالات المُتعافية، تراوحت أعمارهُم بين ( 25 _ 56 ) عاماً، وموَزعين بين مناطق مركز المدينة وقضاء الحسينية"، موضحا ان "الحالات الـ ( 4 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في الردهة ذاتها ، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".