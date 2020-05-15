مقتل امير داعش الارهابي في منطقة ” البوجمعة” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، مقتل امير تنظيم داعش الارهابي في قرى البو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال الحسيني في حديث صحفي،ان” امير تنظيم داعش الارهابي في قرى البو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قتل بعملية نوعية شارك بها الحشد الشعبي”.

واضاف الحسيني،ان” القتيل من قيادات داعش المهمة والمتورطة بسلسلة طويلة من الجرائم والاعداد للكثير من الهجمات ضد القوات الامنية والقرى المحررة ومقتله ضرب اخرى للتظيم”.

وكان الحشد الشعبي نجح في قتل العديد من قيادات داعش الارهابي البارزة خلال الاشهر الماضية خاصة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين