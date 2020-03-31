صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لتسع حالات مشتبه باصابتها بكورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن نتائج الفحص المختبري لتسع حالات مشتبه باصابتها بكورونا من اصل 34 حالة.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان ان "نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة تسع حالات من الحالات الـ(34) المشتبه إصابتها بفايروس كورونا والمرسلة الى مختبرات الصحة العامه في بغداد".

واضاف ان "نتائج هذه التسع حالات كانت سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا"، مشيرا الى ان "احالات الباقية مازالت قيد الفحص وبانتظار نتيجتها".