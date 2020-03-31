القضاء يقرر توقيف ثلاثة تجار رفعوا أسعار الخضار في الشرقاط

اصدرت محكمة تحقيق الشرقاط، الثلاثاء، قراراً بتوقيف ثلاثة تجار لقيامهم برفع اسعار الخضار.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة تحقيق الشرقاط التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين اتخذت الإجراءات القانونية بحق ثلاثة تجار ضاعفوا اسعار الخضراوات على المواطنين".

وأضاف أن "المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 240 من قانون العقوبات بعد اعترافهم بالتعمد برفع اسعار الخضراوات واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وسوف تتم احالتهم الى المحكمة المختصة".