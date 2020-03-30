سيناتور روسي ينتقد محاولات الامريكان “العدوانية” ضد فصائل المقاومة في العراق

انتقد رئيس اللجنة الفيدرالية المؤقتة لسياسة المعلومات في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور الكسي بوشكوف خطط الولايات المتحدة ضد فصائل المقاومة في العراق.

وقال بوشكوف في تغريدة على موقعه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ” الولايات المتحدة لا يمكنها التخلي عن عاداتها السيئة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى حتى أثناء تفشي فايروس كورونا في كل انحاء العالم “.

واضاف أن ” المسؤولين في واشنطن يميلون إلى تصعيد الحروب في العراق على أمل إزالة فصائل المقاومة، لكن هذه الاجراءات لن تؤتي ثمارها ، بل يبدو أن الولايات المتحدة ستختبر هزيمة اخرى في دولة اجنبية “.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في وقت سابق عن وثيقة سرية للبنتاغون تامر فيها قواتها بالاستعداد لشن هجمات عدوانية على مواقع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في العراق.