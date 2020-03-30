عضو مجلس محافظة كركوك: انسحاب التحالف من "كي وان" قد يكون مقدمة للخروج من العراق

قال عضو مجلس محافظة كركوك، نجاة حسين، "إن انسحاب قوات التحالف من قاعدة "كي وان" (k1) في كركوك قد يكون مقدمة للانسحاب النهائي وليس لإعادة التموضع، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تفاهمات مع السلطات العراقية.

وأضاف أن هناك تسريبات إعلامية عن تحضيرات لهجوم على مقرات الحشد الشعبي، ما قد يحول العراق لساحة حرب قد تحرق الأخضر واليابس.

وأوضح، أن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها مع الحكومة العراقية، لأنها تقوم بقصف بعض المقرات تحت عناوين طائرات مجهولة، ما قد يحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات دول أجنبية، الأمر الذي يرفضه العراقيون.

ولفت عضو مجلس محافظة كركوك، إلى أنه لدى نشاط تنظيم "داعش" الارهابي بالعراق، دعت الحكومة العراقية واشنطن لتقديم العون الجوي وليس قوات برية إلا أن واشنطن أحضرت أكثر من خمسة آلاف عسكري بدعوى أنهم يحمون القواعد التي تعمل فيها أمريكا.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن إخلاء قاعدة "كي وان" العسكرية، في محافظة كركوك العراقية، وتسليم ممتلكات بقيمة مليون دولار إلى الحكومة العراقية، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالهجمات الأخيرة على مواقعه أو تفشي فيروس كورونا.

وأكد التحالف الدولي، في بيان، نشره عبر تويتر، اليوم الأحد "جرت اليوم 29 آذار/ مارس مراسم تسليم المنطقة الخاصة بالتحالف الدولي ضمن قاعدة كركوك الجوية من قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب إلى القوات العراقية".