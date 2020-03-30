الحشد الشعبي يعلن تدمير اكثر من 10 مضافات داعشية شرق طوزخورماتو

اعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، عن تدمير اكثر من 10 مضافات داعشية في عملية شرق طوزخوماتو.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان” قوات امنية مشتركة من الجيش والرد السريع والحشد الشعبي والامن الوطني مدعومة بالطيران الحربي نفذ عملية واسعة النطاق تمتد على 40كم في مناطق جبلية وعرة شرق طوزخورماتو لتعقب خلايا داعش الارهابي التي كانت وراء استهداف القضاء مؤخرا”.

واضاف الحسيني،ان” القوات دمرت حتى هذه الساعة اكثر من 10 مضافات كبيرة بعضها حفر في الجبال وتم العثور على كميات كبيرة من الاغذية بالاضافة الى الاعتدة والمتفجرات ووثائق”،

موضحا أن “ داعش لم يكن يتوقع ان تصل اي قوة الى تلك المضافات بسبب وعورة الجبال وتعقيد تضاريسها”.

واشار الحسيني الى ان” ما تم العثور عليه يدلل بان داعش يتلقى دعم خارجي كبير”، مؤكدا أن “العملية جرت وفق بعد استخباري مميز حدد بدقة الاهداف رغم التضاريس المعقدة والصعبة”.