النائب عامر الفايز يحذر من قيام امريكا بعدوان على بعض فضائل الحشد الشعبي في العراق

حذر عضو مجلس النواب عامر الفايز، الاثنين، من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية محدودة داخل العراق ضد بعض فصائل الحشد الشعبي، داعيا الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير للرد على أي عدوان خارجي.

وقال الفايز في تصريح صحفي إن “امريكا تجري مناورات داخل الخليج يهدف الى شن ضربات عسكرية محدودة ضد بعض فصائل الحشد الشعبي باعتبارها مقربة من ايران حسب مزاعمها”.

وأضاف أن “الاوضاع التي تمر بها امريكا لاتسمح لها باجراء ضربات واسعة النطاق داخل العراق”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “امريكا تحاول استهداف مقرات بعض الفصائل التي تشكل تهديدا خطيرا على وجودها العسكري داخل العراق”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي كشف، اليوم الاثنين، عن وجود طيران “غير مرخص به” بالقرب من مناطق عسكرية عراقية، محذرا من مغبة القيام بـ”أعمال حربية” مضادة مدانة وغير مرخص بها