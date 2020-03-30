الأخبار

بطلب من وزيرة التربية.. الادعاء العام يوجه بالتحقيق في شبهات فساد بعهد الوزير السابق محمد تميم


تم نشر كتاب موجه من وزيرة التربية سها العلي بك الى رئاسة الادعاء العام تضمن الطلب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكئين بتنفيذ الالتزامات التقاعدية في عقود حكومية احالتها الوزارة بفترة تولي الوزير السابق محمد تميم المسؤولية الى عدد من الشركات ، وبناء على هذا الطلب وجه الادعاء العام بالتحقيق فيما قدمته الوزيرة.

وتضمن نص الطلب "  بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واشارة الى الامر الديواني بالعدد المشار اليه في الوثيقة  المتضمن تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بموضوع المدارس وقرارات مجلس الوزراء الجنة الشؤون الاقتصادية بالعدد المشار اليه وضمانا الحقوق الثابتة لهذه الوزارة وتماشيا مع الإجراءات الكفيلة بمنع هدر المال العام واشارة الى كتاب هيئة النزاهة بالعدد المثبت في الوثيقة في ادناه التي تثبت قيام الوزارة في فترة استيزار السيد الوزير الأسبق ( محمد علي تمیم) باستحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على استثناء عدد من الشركات المتعاقدة معها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة الاتحادية بدون أن يتم تنفيذ التزاماتها التعاقدية او اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتلكئين من هذه الشركات ".

وتابعت مخاطبة الادعاء العام يرجى تفضلكم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة وبالتنسيق مع المحاكم المختصة كافة الجنايات الجنح/ التحقيق /النزاهة) بحق المشتبه بأسمائهم بالتحقيق الاداري كلا على حدة وبيان ما آلت اليه الدعاوی بحقهم بعد ثبوت قيام الوزارة بصرف ( 60% ) من قيمة العقود الى الشركات المتلكئة مع العرض أن هذه الوزارة هي بحاجة ماسة إلى الأبنية المدرسية المتعاقد على انجازها وان استمرار الحال بعدم التنفيذ قد سبب ارباكاً للعملية التربوية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز وقلة الموارد وعجز الموازنة المالية في السنوات الأخيرة وعن تغطية النفقات الجارية والاستثمارية بشكل يتناسب مع متطلبات سير العمل في المؤسسات التربوية بالإضافة إلى أن الشركات مازالت مستمرة بطلب مستحقاتها من الوزارة والضغط على نفقاتها ....مع وافر الشكر والتقدير .

ورداً على كتاب الوزيرة وجه رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد صالح في كتاب حمل عنوان ( سري ) محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة " نرفق لكم صورة كتاب وزارة التربية / مكتب الوزير بالعدد ( 461 ) في 19-2-2020 مع مرافقاته للأطلاع على ما ورد فيه واتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء فيه واعلامنا بالسرعة الممكنة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عضو مجلس محافظة كركوك: انسحاب التحالف من "كي وان" قد يكون مقدمة للخروج من العراق
قيادي بالحشد يصف انسحاب القوات الامريكية من "K 1" بـ"الهروب" ويكشف وضع كركوك الأمني
الحشد الشعبي يعلن تدمير اكثر من 10 مضافات داعشية شرق طوزخورماتو
النائب عامر الفايز يحذر من قيام امريكا بعدوان على بعض فضائل الحشد الشعبي في العراق
بطلب من وزيرة التربية.. الادعاء العام يوجه بالتحقيق في شبهات فساد بعهد الوزير السابق محمد تميم
نيوزلندا تختتم مهمتها وتسحب جنودها الـ 45 من معسكر التاجي في العراق
كتائب حزب الله: ادارة ترامب قررت شن عدوان على اهداف في بغداد وبابل
الفتح: وصلنا مراحل متقدمة بتسمية بديل الزرفي وعلى الأخير الاعتذار حفظا لماء وجهه
التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع
شفاء مواطن عراقي أُصيب بفايروس كورونا في ايران
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك