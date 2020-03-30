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كتائب حزب الله: ادارة ترامب قررت شن عدوان على اهداف في بغداد وبابل


حذرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الاثنين، من مخططات أمريكية عدوانية تستهدف مواقع في العاصمة بغداد وشمال محافظة بابل.

وقال المسؤول الامني للكتائب ابو علي العسكري، في بيان إن “ادارة ترامب قررت شن عدوان على اهداف محددة في بغداد ومحيطها وشمالي بابل”، مضيفا أن “ضبابية المعلومة ستؤخر ادارة ترامب عن تنفيذ عدوانها”.

وذكر:”نوصي جميع الاخوان بالحذر من العدو فالتهاون بتنفيذ الاجراءات الامنية محرم”، مؤكدا أن “نهاية الشيطان الأكبر قاب قوسين أو أدنى.”

وحذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، أمس الاحد، من مخطط اميركي يهدف الى سحب عناصر واشنطن من سفارتها في بغداد وبعض جنودها من القواعد العسكرية واستبدالهم بقوات خاصة قتالية لتنفيذ مخطط اعادة احتلال العراق بالقوة. 

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