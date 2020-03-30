استئناف ذي قار تخلي سبيل 17 محكوما لشمولهم بالافراج الشرطي

اخلت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية 17 محكوما لشمولهم باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس القضاء الاعلى، في بيان إن "محكمة اسئتناف ذي قار اخلت سبيل سبعة عشر محكوما ممن شملهم أحكام الإفراج الشرطي ضمن سلسلة إلاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين".

وأضاف أن "الاخلاء عن سبيل المشمولين جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف ذي قار والذي اوعز للسادة القضاة المختصين بالتواجد في مديرية التسفيرات لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي حيث يأتي ذلك انسجاما مع مبادرة مجلس القضاء الاعلى،وبالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل"