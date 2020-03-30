الخارجية تعلن تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الامارات

اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الامارات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل والقنصلية العامة ل‍جمهورية العراق في دبي تسير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في دولة الامارات العربية، وعلى متنها نحو (280)".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.