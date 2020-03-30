البنك المركزي ينفي اصابة محافظه علي العلاق بفايروس كورونا

نفى البنك المركزي العراقي، الاثنين، الأنباء التي تناقلت عن إصابة محافظه علي محسن ألعلاق، مؤكدة أن العلاق حريص على اجراءات الوقاية، داعيا الى توخي الدقة في نشر هكذا اخبار.

وقال مصدر مخول بالبنك في بيان إن "البنك المركزي ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه علي محسن اسماعيل ب‍فيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية".

وأضاف، "وفي الوقت الذي يتمنى فيه السلامة لجميع العراقيين يحث البنك المركزي وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام".

وتناولت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده اصابة محافظ البنك المركزي علي العلق وعائلته ب‍فيروس كورونا.