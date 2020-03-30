وزير الداخلية يأمر بمحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار

امر وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، بمحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار، فيما شدد على أهمية انسيابية حركة شاحنات البضائع الاساسية والخضروات والمواد الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان ان "وزيرها ياسين طاهر الياسري اجرى في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين جولة تفقدية في عدد من مناطق العاصمة بغداد للاطلاع على الاجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لتطبيق حظر التجوال".

واثنى الياسري "على الجهود التي يبذلها منتسبي وزارة الداخلية بمختلف تشكيلاتهم"، مؤكداً على "ضرورة التقيد بعدم السماح بأي خرق لحظر التجوال من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين".

وأمر الياسري "بمتابعة أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة ومحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار"، مشددًا على "أهمية انسيابية حركة شاحنات البضائع الاساسية والخضروات والمواد الغذائية".