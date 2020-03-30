الخارجية: لم نتاكد من اصابة مئات العراقيين بفايروس كورونا في ايران

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، انه لم يتم التاكد من اصابة مئات العراقيين بفايروس كورونا في ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان انه "لم يتاكد لدينا بتقارير رسمية من السلطات الايرانية اصابة مئات العراقيين بفيروس كورونا"، مبينا انه "في حال توافر معلومات رسمية ودقيقة سنحيط الرأي العام بها".

واضاف "اننا اعلنا سابقا بوفاة حالة واحدة مؤكدة في ايران"، مشيرا الى ان "ماينشر في بعض وسائل الاعلام غير دقيق".

ودعا الى " اخذ الاخبار من المصادر الرسمية".