محافظ كربلاء يقرر تمديد حظر التجوال ومنع دخول اي وافد للمحافظة

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة الى غاية 11 نيسان المقبل، مؤكداً منع دخول اي وافد الى المدينة.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي في كربلاء إنه "تقرر تمديد حظر التجوال في المحافظة الى يوم 11 نيسان المقبل"، مشيراً الى أن "هناك معلومات عن مجئ بعض الوافدين إلى كربلاء لغرض الزيارة سيتم حجر كل الوافدين الذين يأتون من خارج المدينة ولا نسمح لأي شخص يخرق حظر التجوال".

وأضاف أن "هناك خروج زوار من المحافظات مشيا على الأقدام نرجو من باقي المحافظين أن يتم منعهم ويطبق عليهم الحظر التجوال".