النائبة ميثاق الحامدي : القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام الزرفي بعد إجماع 120 نائباً شيعياً

أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامديّ، الاحد، أن القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي بعد إجماع أكثر من 120 نائب شيعيّاً.

وقالت الحامديّ في بيان ، إن "القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام الزرفي ورفضت مفاوضته، بعد إجماع أكثر من 120 نائبا شيعيّا على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها".

ودعت الحامدي الزرفي الى "كسب الوقت وتقديم اعتذاره عن التكليف غير الدستوريّ"، معتبرة أن "كل محاولاته والوعود التي حظي بها سابقا أصبحت اليوم هواء في شبك".