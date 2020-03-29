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الاعلام الرقمي يحذر مستخدمي الواتساب من فتح روابط مجهولة المصدر حول كورونا


حذّر مركز الاعلام الرقمي، الأحد، مستخدمي تطبيقات التراسل الفوري مثل الواتساب والفيسبوك ماسنجر والفايبر والتيلغرام، من الروابط غير معروفة المصدر التي تدعي تقديم معلومات عن فايروس كورونا المستجد، حيث عمد مجموعة من الهاكرز الى استغلال انشغال العالم بجائحة كورونا، ونشر برمجيات خبيثة لاختراق الهواتف.

وذكر المركز في بيان ان "جهات امنية في الهند وجدت برمجيات خبيثة تقوم بسرقة المعلومات من هواتف الاشخاص الذين يقومون بالضغط على روابط تتعلق بفايروس كورونا والتي تصل المستخدمين من خلال تطبيقات التراسل الفوري، حيث تقوم البرمجية حال الضغط عليها بتحميل برنامج على الهاتف تسهل عملية سرقة البيانات الشخصية وكلمات السر".

وأضاف أن "البرمجية تدعى خريطة كورونا فايروس coronavirus map قام بصناعتها احد المحتالين وتنتشر بشكل كبير ويتم تناقلها في تطبيقات التراسل وتزعم انها تتضمن معلومات عن كيفية الوقاية من فايروس كورونا بحسب اوريسا بوست".

وتوقع المركز، ان "تتكرر هذه المحاولات في المستقبل من بعض الهكرز من خلال استغلال اسم كورونا واهتمام الناس بالاخبار المتعلقة به لانشاء برمجيات خبيثة تسرق المعلومات وبيانات المواطنين على الواتساب وغيره من التطبيقات".

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الاعلام الرقمي يحذر مستخدمي الواتساب من فتح روابط مجهولة المصدر حول كورونا
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