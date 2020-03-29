الخارجية تعلن تسيير رحلتين جويتين غداً لاعادة عراقيين من بيروت

أعلنت وزارة الخارجية، الاحد، عن تسيير رحلتين جويتين غداً لاعادة عراقيين من بيروت.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان إنه "سيتم تسيير رحلتين يوم غد من بغداد الى بيروت لجلب الجالية العراقية هناك بالتنسيق مع وزارة النقل والسفارة العراقية في بيروت ومركز الخارجية وخلية الازمة".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.