مسؤول محلي: الأردن سمحت لعوائل عراقية العودة الى البلاد عبر طريبيل

كشف مسؤول محلي بمحافظة الانبار، اليوم، عن موافقة الجانب الأردني لبعض العوائل العراقية الدخول الى البلاد عبر منفذ طريبيل الحدودي

وقال المسؤول ، إن "عددا من العوائل العراقية دخلت الى البلاد عبر منفذ طريبيل اليوم، قادمين من الأردن"، مبينا أن "تلك العوائل من أهالي الانبار وحصلت على موافقة خلية الازمة الأردنية بالدخول الى العراق".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "خلية الازمة العراقية في منفذ طريبيل استقبلت تلك العوائل وتم إجراءات الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من خلوهم من أي إصابة بوباء كورونا".

يذكر أنه تم إيقاف نقل المسافرين بين العراق والأردن وبالعكس عبر منفذ طريبيل قبل اكثر من أسبوعين بسبب انتشار وباء كورونا.