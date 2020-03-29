الأمن الوطني يصدر توضيحا بشأن الشخص الذي حاول الاعتداء على الكوادر الصحية بالبصرة

أصدر جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، توضيحا بشأن الشخص الذي حاول الاعتداء على الكوادر الصحية في البصرة امس، فيما حذر "المنفلتين والجشعين" من تهديد الامن المجتمعي.

وقال الجهاز في بيان، إن "قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة القى القبض على شخص هدد احدى المفارز الطبية باطلاق النار عليهم اثناء طلبهم تعفير المنزل واخذ مسحات والحجر المنزلي الاحترازي لعائلة المصابة بفيروس كورونا والمحجورة سابقا في احدى مستشفيات المحافظة بعد مراجعتها واخذ عينات منها للفحص المختبري والتأكد من اصابتها".

وأضاف الجهاز، أن "بالوقت الذي ينبغي على المواطن مساعدة الكوادر الصحية والاجهزة الامنية لتطويق جائحة الفيروس، فإن جهاز الامن الوطني يحذر في الوقت ذاته المنفلتين والجشعين من تهديد الامن المجتمعي ويؤكد سعيه لتقديمهم الى العدالة وفق القانون".

وكانت الى أن محكمة تحقيق البصرة أعلنت، اليوم الأحد، تصديق أقوال متهم "هدد" مفرزة طبية كانت تروم متابعة الحالة الصحية لزوجته المشتبه باصابتها بفيروس كورونا، بـ"إطلاق العيارات النارية" عليهم في حال عودتهم إلى منزله مجدداً.