الاستخبارات العسكرية تعلن تفكيك خلية متخصصة بالعبوات بين صلاح الدين وديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن تفكيك خلية متخصصة بالعبوات الناسفة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقالت الاستخبارات في بيان ، إنه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٥٢ والفوج الثاني منه وبالتعاون مع قوة من الرد السريع باختراق وتفكيك خلية متخصصة بصناعة في العبوات الناسفة وتلقي القبض على عناصرها الخمسة في الحدود الفاصلة ما بين محافظتي صلاح الدين وديالى".

وأضاف البيان أن المعتقلين من "المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".