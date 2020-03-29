طبيب عيون يتماثل للشفاء من فيروس كورونا في اربيل

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تماثل طبيب عيون للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا في محافظة اربيل، فيما اشارت الى أن عدد حالات الشفاء في الاقليم بلغ 56 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الاقليم، محمد قادر ، في بيان إن حالات الشفاء في كردستان وصلت الى 56 حالة، مبينا ان الحالات توزعت بين ست حالات في اربيل، وخمسين حالة في السليمانية.

واشار قادر، الى " تماثل طبيب العيون احمد اسماعيل النعيمي الى الشفاء من الفيروس في مدينة اربيل".

وكانت محافظة أربيل قد سجلت، في وقت سابق اليوم الأحد، ثمان حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا.، بحسب بيان وزارة الصحة والبيئة.