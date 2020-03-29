سكرتير القائد العام: مستمرون بالعمل في الاستثناءات خلال حظر التجوال

أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الأحد، استمرار العمل بالاستثناءات خلال حظر التجوال.

وقال البياتي في حديث صحفي إن "قيادة عمليات بغداد مستمرة بالاستثناءات التي حددتها لجنة الأمر الديواني 55 والضوابط التي صدرت من قيادة عمليات بغداد التي تؤمن الخدمات الصحية والغذائية والفنية للمواطن العراقي دون ارباك أو تأخير".

وأكدت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق من، اليوم الاحد، استمرار العمل بالاستثناءات في حظر التجوال وفق الضوابط المعمول بها سابقا.