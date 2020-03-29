اعتقال متهمين سرقوا ألف دولار من شخص داخل مجمع مدينة الطب ببغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين سرقوا ألف دولار من شخص داخل مجمع مدينة الطب، فيما أشارت إلى القبض على متهم سرق "تكتك" شرقي العاصمة.

وقال المكتب في بيان إن "قوة من مكتب الأعظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على عصابة متكونة من ثلاثة متهمين قاموا بسرقة (نشل) أحد الأشخاص داخل مجمع مستشفى مدينة الطب مبلغاً قيمته ألف دولار أميركي".

وفي سياق متصل، أشار البيان، إلى أن "قوة أخرى من مكتب الحبيبية لمكافحة الاجرام تمكنت من القبض على متهم قام بسرقة دراجة نارية نوع تكتك كانت متوقفة قرب احدى محطات التزود بالوقود شرق العاصمة".

وتابع البيان، أن "مفارز مكتب القدس لمكافحة الاجرام قام بإلقاء القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة عدد ٢٧ حبة من نوع (بالتان)"، مشيراً إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين".