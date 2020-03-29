الصحة تعلن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اشارت الى ان مجموع المصابين بالفايروس في العراق بلغ 547 حالة.

وقالت الوزارة في بيان ان "مختبرات الوزارة سجلت ٤١ اصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد في العراق".

واضافت ان "الاصابات موزعة كالتالي:

- بغداد الرصافة:٧

- بغداد مدينة الطب: ١

- البصرة: ٨

- النجف: ٥

- السليمانية: ١

- كربلاء: ١١

- اربيل: ٨

واضافت ان "مؤسسات وزارة الصحة سجلت ١٢ حالة شفاء تام من المرض موزعة كالتالي:-

- حالة واحدة في بغداد الرصافة