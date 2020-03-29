القضاء يصدق أقوال المتهم الذي "هدد باطلاق العيارات النارية" على مفرزة طبية

صدقت محكمة تحقيق البصرة، الأحد، أقوال متهم "هدد" مفرزة طبية كانت تروم متابعة الحالة الصحية لزوجته المشتبه باصابتها بفيروس كورونا، بـ"إطلاق العيارات النارية" عليهم في حال عودتهم إلى منزله مجدداً.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى، إن "المتهم هدد المفرزة الطبية باطلاق العيارات النارية عليهم في حال عودتهم الى داره مرة ثانية لمتابعة زوجته كونها تماثلت للشفاء ولا يوجد اي مبرر لزيارتها من قبل المفارز الطبية بحسب اقواله".

وأضاف المركز في بيان أن "المتهم القي القبض عليه بعد هروبه من داره الى البيت المجاور له باوامر مباشرة من قبل قاضي التحقيق المختص".