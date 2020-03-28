النائب كريم عليوي : لن نسمح لأمريكا بفرض جنديها لرئاسة الوزراء مهما كلف الأمر

أكد النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، السبت، أن رغبة البعض في تمرير مرشح رئاسة الوزراء بطريقة غير دستورية هو ضرب من الخيال ولن نسمح به مهما كلف الامر، محذراً من انجاح المشروع الامريكي في تمرير جنديها لرئاسة الوزراء.

وقال عليوي في حديث صحفي، إننا "نعي جيداً ان ما يقوم به رئيس الجمهورية، من فرض مرشح جدلي لرئاسة مجلس الوزراء هي محاولة جديدة لفرض الإرادات، لكننا سنكون سدنا منيعا بوجه المرشح الذي مازال عليه ملفات فساد ولم تغلق لحد الان رغم وصوله إلى مجلس النواب"،

مشيرا الى ان "رغبة البعض في تمرير مرشح رئاسة الوزراء بطريقة غير دستورية هو ضرب من الخيال ولن نسمح به مهما كلف الامر".

وأضاف أن "حديث الزرفي الاخير بأنه صوت على الحشد كقوة عراقية، هو كلام بعيد عن الواقع الذي يتبناه على اعتبار انه في جلسة التصويت على قانون الحشد، كنت خارج المسؤولية وطالبت حينها بحل الحشد"،

مشدداً :"لن ننسى تصريحك الاخير وتهجمك على المقاومة ونقولها لك وبصراحة عليك العودة إلى الماضي القريب حينما اتفقت مع الأمريكان لاقتحام حضرة الإمام علي عليه السلام وإبادة جيش المهدي ونتمنى ان لا تكون ذاكرتك ضعيفة كي تنسى هكذا امور".

وأكد عليوي، اننا "لن نسمح لامريكا وسفارتها في بغداد بان تمرر جنديها لرئاسة مجلس الوزراء مهما كلفنا الامر، لان العراق وشعبه ودماء الشهداء امانة في اعناقنا ولن نتخلى عنها".