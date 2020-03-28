مصدر: تقرير نيويورك تايمز متعمد .. هذا هدفه

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن سبب تسريب الخطة العسكرية الاميركية لاستهداف فصائل المقاومة والذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، مبينا ان الخطة متعمدة وتهدف الى الضغط على قوى سياسية معارضة للتواجد الاميركي بقبول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال المصدر، إن “الولايات المتحدة الاميركية تضغط على بعض القوى السياسية في اقليم كردستان وكذلك الانبار من اجل تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي”.

واضاف ان “المعلومات في التقرير وتفاصيل نشر خطة عسكرية متكاملة في وقت ينشغل العالم باجمعه في محاربة فيروس كورونا غير واقعية والهدف الحقيقي منها تمرير الزرفي”.

وأوضح المصدر، أن “الايام الماضية شهدت تسريب معلومات بشأن فرض العقوبات الاقتصادية على العراق ومن ثم اعلان الحرب واحتلاله لتصب في صالح الزرفي ضد القوى السياسية الرافضة لتكليفه بالاصل”.