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النائب عن الفتح عدي شعلان : صالح يمارس سياسة “لي الاذرع” مع الكتل الشيعية


هاجم النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما إياه ممارسة سياسة “لي الاذرع” مع القوى الشيعية من اجل ارضاء الجانب الأمريكي.

وقال شعلان في تصريح صحفي إن “رئيس الجمهورية برهم صالح خالف الدستور عندما رفض تكليف مرشح الكتلة الاكبر وهي تحالف البناء”، معتبرا أن “صالح يمارس سياسة لي الاذرع مع الكتل الشيعية لارضاء الجانب الأمريكي”.

وأضاف أن “اختيار الزرفي كان مخططا له من قبل رئيس الجمهورية وسنعمل على إسقاطه داخل مجلس النواب وفق الاطر القانونية والدستورية”.

 

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مصدر: تقرير نيويورك تايمز متعمد .. هذا هدفه
النائب عن الفتح عدي شعلان : صالح يمارس سياسة “لي الاذرع” مع الكتل الشيعية
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