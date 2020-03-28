الحشد الشعبي يعقد اجتماعا موسعا لبحث مساعدة كربلاء خلال الحظر

عقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، اجتماعا موسعا مع كافة تشكيلاتها وممثلين عن محافظ كربلاء والمتوليين الشرعيين للعتبتين العباسية والحسينية لوضع خطة للتعامل مع حظر التجوال ومساعدة أهالي كربلاء لتوفير احتياجاتهم.

وقال قائد العمليات علي الحمداني انه “بدعوة من قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي لجميع تشكيلات الحشد الشعبي ومواكب الدعم اللوجستي وبحضور ممثلين عن محافظ كربلاء والمتوليين الشرعيين للعتبتين العباسية والحسينية عقد اجتماعا موسعا لوضع خطة للتعامل مع حظر التجوال وكيفية مساعدة أهالي كربلاء”.

وأضاف الحمداني ان “الاجتماع جاء امتثالا لتوجيه المرجعية الدينية الرشيدة، وحقا علينا لأهل كربلاء، اذ ان المجتمعين ناقشوا توحيد الجهد وتقسيم كربلاء الى خمس مناطق، والعمل على تأمين الطرق والإتصالات والاسعافات، فضلا عن وضع آلية لتعفير المناطق وايصال الدعم اللوجستي للعوائل المتعففة والتي تحتاج المساعدة”.