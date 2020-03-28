قضاة واسط يبادرون بتوزيع سلات غذائية على العائلات المتعففة

بادر قضاة محكمة استئناف واسط الاتحادية بتوزيع سلات غذائية على عائلات متعففة ممن تقطعت ارزاقهم بسبب ظروف حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "قضاة محكمة استئناف واسط الاتحادية بادروا بتوزيع المواد الغذائية على عائلات في مركز مدينة الكوت واريافها اضافة الى مدن العزيزية والنعمانية والحي وتاج الدين وشيخ سعد وبأشراف مباشر من السيد رئيس محكمة الاستئناف وعدد من السادة القضاة و السيد مدير إدارة محكمة الاستئناف".
وأضاف أن" توزيع تلك السلات الغذائية جرى بحضور مكاتب وممثلي المرجعية في تلك المدن".
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