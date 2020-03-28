توجيه بتسهيل حركة طواقم الطائرات بالدخول والخروج من والى مطار بغداد

أوعز السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، الى قيادة عمليات بغداد بتسهيل حركة طواقم الطائرات المدنية والكوادر الهندسية بالدخول والخروج من والى مطار بغداد الدولي.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث صحفي إنه "تم الايعاز الى قيادة عمليات بغداد لتسهيل حركة طواقم الطائرات المدنية والكوادر الهندسية بالدخول والخروج من والى مطار بغداد الدولي".

وتشهد العاصمة بغداد منذ عشرة ايام حظرا للتجوال تم تمديده الى الحادي عشر من نيسان المقبل لمواجهة وباء فيروس كورونا.