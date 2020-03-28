الصحة تسجل 48 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 48 حالة اصابة بفايروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى ان المجموع الكلي للمصابين بعموم العراق ارتفاع الى 506 اصابات و42 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان ان "مختبرات الوزارة سجلت تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

واضافت ان الاصابات توزعت كالتالي:-

- بغداد الرصافة:3

- بغداد مدينة الطب: ٤

- بغداد الكرخ: ٢

- البصرة: ٦

- كركوك: ١

- النجف: ١٠

- السليمانية: ١

- كربلاء: ٣

- واسط: ٢

- المثنى: ٤

- ديالى: ١

- اربيل: ٥

- دهوك: ٥

- ميسان: ١

وتابعت انه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في بغداد الرصافة والحالة الثاني في البصرة".

واكدت انه "تم تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة موزعة كالتالي:-

- النجف: ٢

- السليمانية: ٤

- كربلاء: ١

- واسط: ١

- الديوانية: ١

ولفتت الوزارة الى ان "مجموع الحالات المشخصة في العراق بلغت ٥٠٦، ومجموع الوفيات ٤٢، ومجموع حالات الشفاء التام ١٣١".