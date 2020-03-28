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نائب عن تحالف البناء مخاطبا الزرفي: التناقض بالمواقف لايعني القبول بك مطلقا


ذكّر النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي، السبت، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بانه لم يصوت على اخراج القوات الاميركية من العراق، مخاطبه بالقول "إن التناقض في المواقف لا يعني القبول بك مطلقا".

‏وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر إن "عدنان الزرفي نشر تغريدة قال فيها انه داعم للحشد ولكن اقول له انت لم تصوت على أخراج القوات الأجنبية من العراق والاميركان قاموا بعملية أجرامية باستهداف قادة الانتصارات والشهيد المهندس روح الحشد".

واضاف الخزعلي، أن "التناقض في المواقف لا يعني القبول بك مطلقا"، لافتا الى أن "بعض القوى السياسيه يلعبوا دور المنافق بالمواقف".

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