تمديد حظر التجوال في نينوى لغاية 11 نيسان

قررت خلية الازمة في محافظة نينوى، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية الحادي عشر من نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى ورئيس الخلية نجم الجبوري في بيان "انسجاما مع مقررات خلية الأزمة المركزية قررت خلية الازمة في نينوى تمديد حظر التجوال في عموم المحافظة الى الحادي عشر من نيسان من العام الحالي". وأضاف المكتب، أن "القرار يشمل غلق المنافذ بشكل كامل طيلة مدة الحظر".

يشار الى أن مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال في بغداد والمحافظات لغاية الحادي عشر من نيسان المقبل لمواجهة وباء فيروس كورونا.