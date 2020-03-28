عمليات بغداد توجه بغلق سوق الـ4000 وسوق الصبح في الشعب

وجهت قيادة عمليات بغداد، السبت، بغلق المحال المخالفة لقرار حظر التجوالي في سوق الـ4000 وسوق الصبح بمنطقة الشعب.

وقال قائد الفرقة الحادية عشر بالقيادة العميد الركن عقيل السعدي في حديث صحفي ان "قيادة عمليات بغداد وجهت قيادة الفرقة الحادية عشر باخراج قوة من لواء ٤٤ لتطبيق حظر التجوال وغلق المحلات المخالفة لقرار الحظر في سوق ٤٠٠٠ وسوق الصبح في مدينة الشعب".

واضاف انه "تم اليوم صباحا بإغلاق المحالف المخالفة وتحويلها إلى باعة جوالة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء وفقا لتعليمات الامر الديواني رقم 55".