صحة كربلاء تُعلن شفاء حالة رابعة وتسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة، عن شفاء حالة رابعة ، وتسجيل ثلاثة إصابات جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان ، إنه "تم تماثُل إحدى المُصابات بفيروس كُورونا المُستجد في المحافظة ، ممن كانت تتلقَى الرعاية الطبية والصحية والعلاجية في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، المُخصصة للمُصابين بالفيروس ذاته ، وهي بعمر ( 70 ) عاماً ، من منطقة شارع أحمد الوائلي ، وكان عائدةً في وقتها إصابتها من إيران".

وأضاف كاظم، أن "الحالة تُعد الحالة السابعة المُسجَلة بالمحافظة للمُصابين بالفيروس , حيث خضعت طيلة رقودها في الردهة إلى مُتابعة مُستمرة ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ، وجاءت النتائج المُختبرية للتحاليل والفُحوصات الطبية ، اليوم ، سالبة وتؤكد خلوها من الفيروس وشفائها منه ليرتفع بذلك عدد الحالات المتُعافية إلى ( 4 ) حالات".

وأوضح كاظم، أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت ( 28 ) نمُوذجاً من العينات إلى مُختبر الصحة المركزي في بغداد، لتأكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها ، إصابة ( 3 ) مُواطنين بالفيروس الوبائي ، وسلامة الآخرين من المُشتبه بهم من الإصابة به