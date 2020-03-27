الحشد الشعبي: استنفار الطاقة القصوى في حملات مكافحة كورونا

أكد معاون رئيس أركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو علي البصري، الجمعة، استنفار وتسخير الطاقة القصوى في حملات كوادر الحشد الشعبي لمكافحة فايروس كورونا.

وقال البصري "أثناء نزوله ضمن فرق مكافحة فيروس كورونا"، بحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي إن "الحشد الشعبي جند إمكاناته وكوادره كافة في حملات مكافحة وباء كورونا".

وأضاف، أن "العمل كبير في جميع المحافظات وأن الهدف الأسمى هو مساندة العراقيين"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي سيستمر بتسخير امكاناته القصوى لحين القضاء على الفايروس في البلاد".