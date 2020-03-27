الخارجية تعلن استحصال الموافقة للسماح بإعادة 150 مواطناً عراقياً من تركيا جواً

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن استحصال موافقة رئيس الوزراء للسماح بإعادة 150 مواطناً عراقياً من تركيا جواً.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إن "وزارة الخارجيّة استحصلت موافقة رئيس الوزراء على السماح برحلة جوّية قادمة من تركيا إلى بغداد اليوم مساءً على متنها حوالى 150 مُواطِناً عراقيّاً كانت قد ألغيت رحلتهم بسبب إجراءات الحظر".

وأضاف الصحاف، أن "ذلك يأتي في سياق حرص الوزارة على سلامة أبناء الجالية العراقـيّة في جميع دول العالم، وتلبية مُتطلّباتهم".