"لا إصابات منذ 11 يوماً".. ميسان: سلامة 17 شخصاً مشتبه بإصابتهم بكورونا

أعلن مدير دائرة صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق، الجمعة، سلامة 17 شخصاً مشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا، مبيناً أن المحافظة لم تسجل أية إصابة منذ 11 يوماً.

وقال العلاق في بيان إن "كوادرنا الطبية والصحية قامت بالرصد المكثف لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا وحسب تعريف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".

وأضاف، أنه "تم عزل المشتبه بهم في ردهات العزل في المستشفى، وتم إرسال مجموعة نماذج مختبرية إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وأيضاً متابعة الملامسين لهم، وقد وردت نتائج التحاليل المختبرية وعددها 17 وأثبتت عدم إصابتهم بالمرض وتم اخراجهم من المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 76 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، وذلك في اكبر عدد اصابات تسجلها البلاد منذ انتشار الفيروس، مشيرة الى أن مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ ٤٥٨ حالة، فيما اشارت الى تسجيل 40 حالة وفاة و122 حالة تعافي من المرض.