الاسبوعان المقبلان هما "الاخطر".. التزموا منازلكم

حذرت لجنة الامر الديواني الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، اليوم الجمعة، من الاسبوعين المقبلين وصافا اياهما بـ"الاخطر" في انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم.

وقال الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني، في تحذير ، له : الاسبوعان المقبلان هما الاخطر في انتشار كورونا ولابد من التشدد التام لبقاء المواطنين في منازلهم.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن ارسال تعزيزات عسكرية الى المحافظات ومدينة الصدر شرقي بغداد لتكثيف إجراءات حظر التجوال، داعية المواطنين لى التعاون.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.

وتشهد عددا من مناطق البلاد عدم التزام بحظر التجول ، رغم حملات التوعية والتحذير من انتقال المرض، وسط مناشدات الجهات الحكومية والدينية بضرورة التزام المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الخميس 26 آذار، ارتفاع حالات الاصابة ب ‍‍فيروس كورونا المستجد في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 382 حالة اصابة، و36 حالة وفاة و105 حالة شفاء.

ودعا استفتاء للامام المفدى السيد علي السيستاني في وقت سابق إلى الالتزام بـ "منع التجمعات"، مشددا على الالتزام بـ "منع التجمعات" وأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.